Breganze, ciclista trovato morto in una roggia a Mirabella: era Marco Conte, ex campione di hockey su pista

Il corpo rinvenuto in via Palugare. Indagini in corso sulle cause del decesso

È stato identificato in Marco Conte il ciclista trovato senza vita all’alba di venerdì 10 aprile a Breganze, all’interno di una roggia lungo via Palugare, nella frazione di Mirabella.

Il ritrovamento è avvenuto in una stretta strada di campagna: a notare il corpo è stato un ragazzino che stava andando a prendere la corriera, poco prima delle 8. Sul posto sono intervenuti il Suem, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Thiene, oltre al medico legale.

Secondo le prime informazioni, il decesso potrebbe essere riconducibile ad annegamento e risalire alla serata di giovedì, ma saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica dei fatti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore a un possibile investimento da parte di un veicolo non fermatosi dopo l’impatto.

L’uomo, cinquantenne molto conosciuto in zona, era una figura nota anche per la sua carriera sportiva: protagonista del primo scudetto del Bassano di hockey su pista, lavorava presso la Kumbre, azienda specializzata nella produzione di attrezzature per hockeysti. Era fratello di Tony Conte, ristoratore di Thiene impegnato anche in attività di volontariato legate a progetti di costruzione di pozzi in Africa.

Marco Conte lascia la moglie e tre figli. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.