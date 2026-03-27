Torna la Corriretrone: domenica 29 marzo la 18ª edizione tra natura, arte e sport a Vicenza

Tutto pronto per la 18ª edizione della Corriretrone, in programma domenica 29 marzo a Vicenza. L’evento podistico a passo libero, organizzato dall’ASD DLF Corriretrone e patrocinato dal Comune, si presenta anche quest’anno con un’offerta ampia e curata nei dettagli per garantire la miglior esperienza possibile ai partecipanti.

A fare il punto è il presidente dell’associazione, Vincenzo Incardona, che sottolinea il lavoro svolto per l’organizzazione: “La manifestazione ha richiesto una meticolosa opera di messa a punto. Proponiamo cinque opzioni di percorso: 5, 8, 12, 21 e 32 chilometri, con sette ristori complessivi lungo i tracciati oltre a quello finale”. (Sito istituzionale: https://corriretrone.com)

Percorsi tra Parco Retrone e Colli Berici

I tracciati sono stati progettati per offrire un’esperienza completa, unendo natura, arte e paesaggio. I partecipanti potranno attraversare il Parco Retrone, proseguire verso i Colli Berici e ammirare panorami suggestivi, con passaggi anche all’interno del parco della Rotonda e fino al Santuario di Monte Berico.

Per quanto riguarda le difficoltà altimetriche, il percorso da 5 chilometri è completamente pianeggiante e accessibile anche alle carrozzine, mentre gli altri presentano dislivelli progressivi fino ai circa 1000 metri della 32 chilometri, consigliata a podisti allenati e preparati.

Servizi e iniziative per i partecipanti

Tra i servizi offerti, torna anche quest’anno il pasta party con birra, aperto a tutti e da prenotare prima della partenza. Per chi sceglierà la distanza più lunga saranno disponibili deposito borse, spogliatoi e docce.

Inoltre, i primi 150 iscritti alla 32 chilometri riceveranno un pacco gara con prodotti degli sponsor e, tra coloro che completeranno il percorso, saranno sorteggiati 20 premi.

Iscrizioni e orari di partenza

Le iscrizioni per i singoli potranno essere effettuate direttamente domenica mattina fino all’orario di partenza. Per la 32 chilometri sarà possibile iscriversi anche sabato pomeriggio, dalle 14 alle 18, presso la zona di partenza e arrivo situata nel piazzale della scuola media dei Ferrovieri, in via Carta.

Gli orari di partenza saranno differenziati:

32 km: partenza libera dalle 7:00 alle 8:00

partenza libera dalle 7:00 alle 8:00 Altri percorsi: partenza dalle 7:30 alle 9:30

Infine, l’organizzazione ha voluto ringraziare tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, fondamentale per il successo della manifestazione.