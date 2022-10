THIENE – Tagliano la recinzione e si introducono in casa: due donne denunciate per furto

Nella serata di giovedì 20 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Thiene sono stati impegnati in un controllo straordinario del territorio per combattere i fenomeni predatori e non solo. Sono stati controllati i comuni di Thiene, Villaverla, Breganze, Dueville, Sandrigo e Bolzano Vicentino. Nel corso dei controlli, due donne rom sono state denunciate per furto dopo che si erano introdotte nell’abitazione di un uomo.

I Fatti intorno alle 23.45, quando la vittima, residente in via Roma, sentendo i suoi cani abbaiare in giardino è uscita in giardino, vedendo nell’oscurità alcune persone fuggire attraverso la rete di recinzione per poi sparire in via Rovereto. Sul posto si è precipitata una pattuglia che, grazie alla descrizione dell’uomo, ha individuato e bloccato due donne rom, mamma e figlia. Gli accertamenti hanno poi fatto emergere che le due, con l’aiuto di due complici datisi alla fuga, avevano tagliato la rete di recinzione dell’abitazione. K.R., 41 anni, e K.E, 16, sono state quindi accompagnate in via Lavarone per i controlli e sono state poi denunciate per furto in abitazione. Inoltre, è emerso che l’uomo era stato derubato, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, anche di una motosega e di un decespugliatore, asportati da ignoti, con le stesse modalità: sono ancora in corso le indagini per stabilire se i due eventi sono collegati tra loro.

A latere di questa operazione, i carabinieri nel corso dei controlli hanno identificato 75 persone, di cui dodici stranieri (tutti regolari sul territorio) e controllato 43 veicoli.