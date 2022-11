THIENE – Incidente in centro: donna di 59 anni finisce in ospedale

Un grave incidente è avvenuto sabato 12 novembre, poco dopo le 16, a Thiene. Un giovane di 19 anni stava percorrendo via Lavarone, in direzione stadio Miotto, quando, giunto all’altezza di via Tevere, ha investito una donna di 59 anni che stava attraversando la strada da destra a sinistra rispetto al mezzo. Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento. La donna è stata portata in ospedale in codice giallo. I rilievi e la regolazione del traffico sono stati curati da due pattuglie della polizia locale nordest vicentino.