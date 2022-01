Thiene: garage in fiamme, ferito un giovane e condominio evacuato

Alle 20.30 di ieri sera, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Petrazza, a Thiene, a causa di un incendio in un seminterrato di una palazzina di due piani, comprendente quattro appartamenti. I contatori sono andati a fuoco e il vano scale si è riempito di fumo, ferendo un giovane. Arrivati da Schio e Vicenza con due autopompe, un’autobotte e dieci operatori, i pompieri, un’autobotte e 10 operatori, hanno evacuato con la scala italiana una signora al primo piano, mentre agli altri condomini è stato detto di rimanere nei poggioli, mentre era in corso lo spegnimento delle fiamme. Il calore ha danneggiato tutte le pignatte del solaio sopra il garage andato a fuoco. Il giovane rimasto ferito ad una mano, ha anche respirato del fumo ed è stato preso in cura dal personale del SUEM e trasferito in ospedale. Sul posto il personale dell’Enel che ha distaccato il condominio dalla rete elettrica. L’intera abitazione di 4 appartamenti è stata momentaneamente interdetta e le 9 persone residenti hanno dovuto trovare un alloggio alternativo per la note, alcuni da parenti ed amici altri in albergo.Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e bonifica sono in corso di ultimazione.