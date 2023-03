THIENE – Controlli sulle strade: quattro patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza

I carabinieri della compagnia di Thiene hanno concluso un altro servizio di controllo straordinario del territorio, svolgendo questa volta una specifica attività di prevenzione e contrasto dei reati di piccolo spaccio di droga, controllo della circolazione sulle strade dell’alto vicentino oltre che vari pattugliamenti per arginare i fenomeni predatori.

Sono stati impiegati 16 militari e 40 pattuglie, supportate da personale in borghese. Sono state identificate circa 220 persone, quindici delle quali con precedenti di polizia, oltre al contestuale controllo di 170 veicoli. Quattro automobilisti sono stati denunciati per il reato di guida in stato di ebbrezza A seguito di misurazioni eseguite con etilometro, infatti, tutti sono risultati positivi con un tasso alcolico superiore a quello consentito.



La notte del 1° marzo, inoltre, un giovane pregiudicato padovano alla vista di una pattuglia, in sosta per un posto di controllo in Montecchio Precalcino, forzava il posto di controllo tentando di fuggire a bordo della sua auto. Dopo un rocambolesco inseguimento, veniva fermato in sicurezza a Dueville.