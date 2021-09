Thiene, centauro sbatte contro un muretto: è in condizioni gravissime

Ieri sera, intorno alle 21, a Thiene, un 44enne di Lugo di Vicenza, A.C., stava percorrendo via Dell’Olmo verso il centro di Thiene quando, prima del sottopasso ferroviario, mentre cercava di sorpassare altri veicoli, nel fare manovra ha perso il controllo del mezzo andando a colpire il muretto che separa la carreggiata dal percorso pedonale. Soccorso dai conducenti in transito, è stato immediatamente portato all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è arrivato in gravissime condizioni. Sul luogo anche la polizia locale per eseguire i rilievi e regolare il traffico.