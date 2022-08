THIENE – 54enne cade dalla bici e si trafigge all’inguine: salvato dai carabinieri

Sabato sera, verso le 23.30, l’equipaggio del turno serale della radiomobile hanno soccorso un 54enne di Pieve del Grappa che, caduto dalla bicicletta, si era trafitto l’inguine, perdendo molto sangue. Il pronto intervento dei militari, che hanno evitato che l’uomo perdesse conoscenza mentre tamponavano la ferita, ha consentito all’uomo di avere salva la vita, in tempo perché arrivasse l’ambulanza.

I fatti risalgono alla sera del 13 agosto, intorno alle 23.30, quando i carabinieri, di ritorno da Villaverla, si sono accorti di un uomo riverso a terra che stava cercando di attirare l’attenzione. Fermatisi, i militari hanno ascoltato il malcapitato, che si lamentava di dolori al basso ventre; quindi, hanno visto i pantaloni sporchi di sangue, cosa che ha portato all’immediata chiamata al 118. A quanto pare, l’uomo stava facendo un giro sulla bici di un amico, ma dopo aver toccato un cordolo aveva perso l’equilibrio, rovinando a terra. Vani i tentativi di attirare l’attenzione, fino all’arrivo dei carabinieri.

In attesa dell’arrivo del personale del Suem 118, i militari non hanno perso tempo, fornendo le prime cure all’incidentato, tamponando costantemente la ferita e scongiurando che l’uomo perdesse conoscenza. Arrivata l’ambulanza, l’uomo è stato portato al pronto soccorso di Santorso, dove è rimasto in osservazione per 24 ore. La diagnosi finale è di una ferita penetrante all’inguine sinistro, con emorragia tamponata in strada dai Carabinieri; l’uomo se la caverà con 20 giorni di prognosi. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.