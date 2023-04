THIENE – 52enne condannato per ricettazione, individuato e condotto in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Thiene, nella mattinata di sabato 8 aprile, hanno rintracciato e notificato a R.C., 52enne del luogo, un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Vicenza.

L’uomo deve scontare tre mesi di reclusione per aver acquistato in zona, nel 2015, una bicicletta di dubbia provenienza per cui si era configurato il reato di ricettazione.

Sono stati proprio i militari thienesi, impegnati in un servizio di prevenzione e di controllo durante le festività pasquali, a rintracciare e identificare l’uomo, accertando che lo stesso era gravato dall’ordine restrittivo.

Subito accompagnato nella sede di via Lavarone, i militari hanno quindi notiziato immediatamente il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, procedendo al foto-segnalamento di rito e ai rilievi dattiloscopici. Al termine delle formalità l’arrestato è stato accompagnato al carcere di Vicenza.