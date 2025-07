Terremoto devastante in Kamchatka: tsunami in arrivo nel Pacifico, onde fino a 3 metri. Alcune aree già colpite

Aggiornamento

NOAA Emesso Allerta Tsunami per Papua Nuova Guinea, Isole Salomone e Vanuatu

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha emesso un’allerta tsunami per Papua Nuova Guinea, Isole Salomone e Vanuatu. L’Ambasciata degli Stati Uniti in Papua Nuova Guinea ha confermato l’emissione dell’allerta, esortando i residenti delle zone costiere di questi territori a prepararsi a spostarsi verso zone più elevate immediatamente. Le autorità hanno consigliato di evitare zone costiere, spiagge e fiumi fino a nuovo avviso.

Onde Tsunami Raggiungono la Costa Occidentale degli Stati Uniti

Le onde di tsunami hanno raggiunto la costa occidentale degli Stati Uniti, inclusi Washington, Oregon e California. Secondo la CNN, le altezze massime registrate sono state:

Arena Cove, California: 1,6 piedi (49 cm)

Crescent City, California: 1,5 piedi (46 cm)

Monterey, California: 1,4 piedi (43 cm)

Evacuazioni in Colombia a Causa di Allerta Tsunami

La Colombia ha ordinato l’evacuazione delle spiagge e delle zone costiere nei dipartimenti di Chocó e Nariño mercoledì mattina. Questa misura precauzionale è stata presa in risposta a un’allerta tsunami emessa a seguito di un terremoto di magnitudo 8,8 al largo della costa orientale della Russia. L’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (UNGRD) ha raccomandato agli abitanti di queste regioni di seguire le indicazioni di evacuazione per garantire la loro sicurezza.

La notizia

Un violentissimo terremoto di magnitudo 8,8 ha colpito nella notte la costa orientale della penisola russa della Kamchatka, scatenando un’allerta tsunami estesa a numerosi paesi del Pacifico, tra cui Giappone, Hawaii, Polinesia francese, Nuova Caledonia, Stati Uniti e diversi paesi dell’America Latina.

Secondo il Centro di allerta tsunami del Pacifico (PTWC), onde alte fino a 3 metri sopra il livello del mare sono previste lungo alcune coste della Polinesia francese, in particolare nelle Isole Marchesi, dove si attende un impatto tra le 22:00 e le 23:30 ora locale. Le autorità hanno avviato l’evacuazione preventiva delle isole di Nuku Hiva, Hiva Oa e Ua Huka, dove sono attese onde alte fino a 2,60 metri.

L’Alto Commissariato della Repubblica nella Polinesia francese ha precisato che nelle altre isole dell’arcipelago l’altezza delle onde non dovrebbe superare il metro. Tuttavia, la popolazione è stata invitata a tenersi lontana da coste, fiumi e zone basse.

Le prime onde dello tsunami sono già state osservate lungo le coste giapponesi settentrionali, in particolare a Hokkaido e nella prefettura di Iwate, con un’altezza di circa 30 centimetri, mentre in altre località, come Hachinohe e Ishinomaki, sono state rilevate onde di 50 cm. Il servizio meteorologico giapponese ha previsto il possibile arrivo di onde fino a 3 metri in alcune prefetture.

Anche le Hawaii hanno registrato un innalzamento del mare. Secondo il governatore Josh Green, per ora non si segnalano danni, ma le autorità hanno chiesto alla popolazione di non abbassare la guardia. L’acqua si è ritirata in alcune baie, fenomeno tipico che precede l’arrivo di onde più alte.

Nel nord delle Isole Curili, lo tsunami ha già causato inondazioni nella città portuale di Severo-Kurilsk. È stato dichiarato lo stato di emergenza, e tutta la popolazione è stata evacuata in tempo.

Onde comprese tra 30 cm e 1 metro sono previste anche in Nuova Caledonia, Wallis e Futuna, Galápagos, Messico, Perù, Taiwan, Filippine, Australia e Cina. Le autorità locali stanno diffondendo messaggi di allerta e predisponendo l’evacuazione in molte aree costiere.

Secondo l’USGS, si tratta del sesto terremoto più potente mai registrato, con epicentro a circa 126 km da Petropavlovsk-Kamchatsky e a una profondità di 18,2 km. Numerose scosse di assestamento sono già state rilevate nella zona.

Il ministro dell’Interno francese ha espresso pieno sostegno alla popolazione della Polinesia francese e ha chiesto di seguire con attenzione tutte le istruzioni ufficiali. “La situazione rimane sotto stretta osservazione”, hanno dichiarato le autorità meteorologiche e di protezione civile.