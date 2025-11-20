Tensione sui mezzi scolastici: allarme degli autisti per gli studenti vandali e i genitori esigenti

Confartigianato Marca Trevigiana lancia l’allarme: gli autisti degli scuolabus sono sempre più spesso bersaglio di comportamenti incivili da parte degli studenti e di richieste eccessive da parte delle famiglie. Una combinazione che, secondo i conducenti, sta rendendo il servizio quotidiano sempre più difficile da gestire.

Negli ultimi mesi, spiegano le aziende associate, si è registrato un aumento degli atti vandalici sui mezzi di trasporto scolastico, spesso nuovi e costosi. «Le nostre imprese investono in veicoli moderni per garantire sicurezza e comfort – sottolinea Davide Baldoin, presidente provinciale della categoria – ma ci troviamo a dover fare i conti con sedili danneggiati, vetri rigati e altre manomissioni. È un segnale evidente che i comportamenti maleducati si stanno spostando anche sul trasporto dedicato agli studenti».

Alla preoccupazione per i danni materiali si somma la gestione del rapporto con le famiglie, che gli autisti definiscono sempre più complicato. Ritardi, richieste fuori orario, contestazioni su regole basilari e proteste immediate anche di fronte a semplici richiami agli studenti rendono, secondo Baldoin, il lavoro sempre più gravoso.

«Da una parte ci viene chiesta massima precisione e disponibilità – aggiunge – ma dall’altra manca spesso la consapevolezza delle responsabilità che comporta guidare uno scuolabus. È indispensabile recuperare senso civico e collaborazione, altrimenti il servizio rischia di diventare insostenibile».