Maltempo in Veneto: vento, grandine e tetti scoperchiati nel Trevigiano, chiusa ancora la Statale Alemagna. Zaia: “Monitoriamo”

(foto archivio)

Nel pomeriggio di oggi, un violento temporale ha colpito il territorio comunale di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, causando danni a edifici produttivi, abitazioni private e infrastrutture pubbliche. Alcuni edifici sono stati scoperchiati tra Pieve di Soligo e Farra di Soligo, mentre una forte grandinata ha interessato la zona di Cappella Maggiore. I vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione di alberi caduti anche a Sernaglia della Battaglia e in altre aree della pedemontana. Piogge intense e grandinate si sono registrate anche nel vittoriese.

A causa delle condizioni meteo avverse, la strada statale 51 “Di Alemagna” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in due tratti: dal km 20,400 al km 21,700 in località Fadalto, comune di Vittorio Veneto, e al km 95,000 a San Vito di Cadore (Belluno). Le chiusure sono state disposte in via precauzionale a seguito dell’attivazione dei sistemi di monitoraggio e delle soglie di allarme legate alle precipitazioni intense. Sul posto operano squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la situazione e riaprire la strada appena possibile.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato: «Stiamo seguendo da vicino, in coordinamento con le autorità locali e la Protezione Civile regionale, l’evolversi della situazione. Sono in corso le verifiche dei danni e, se necessario, verranno avviate le procedure per la richiesta dello stato di emergenza e per attivare gli strumenti di supporto a cittadini e imprese. Ringrazio fin da ora vigili del fuoco, volontari della Protezione Civile, tecnici e forze dell’ordine per il loro immediato intervento».

Al momento i danni risultano circoscritti a Pieve di Soligo, ma permane l’allerta meteo con criticità idrogeologica soprattutto nelle aree montane e pedemontane del Veneto. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.

Statale Alemagna

La strada statale 51 di Alemagna, che collega la pianura a Cortina, è stata nuovamente chiusa al traffico a causa dei forti temporali che dal pomeriggio stanno colpendo le Dolomiti.

Anas ha disposto una doppia interruzione precauzionale: in località Fadalto, nel comune di Vittorio Veneto (Belluno), e in località Dogana Vecchia, tra San Vito di Cadore e Cortina.

L’interruzione al Fadalto è scattata dopo l’attivazione del sistema di monitoraggio installato sul versante, che ha rilevato il superamento delle soglie di allarme per l’intensità delle piogge. La chiusura a San Vito è stata invece decisa dal presidio di controllo di Anas in seguito a precipitazioni intense, oltre le soglie di allerta. Al momento non si registrano frane o colate detritiche.

Il maltempo, accompagnato da forti raffiche di vento, ha colpito anche alcune zone del trevigiano: a Pieve di Soligo il vento ha scoperchiato i tetti di alcuni edifici, fortunatamente senza causare feriti.