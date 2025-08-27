Taylor Swift e Travis Kelce si fidanzano: l’annuncio su Instagram

Taylor Swift e Travis Kelce, una delle coppie più popolari al mondo, hanno annunciato il loro fidanzamento. La cantante ha condiviso la notizia sul suo account Instagram, scrivendo: “Il tuo insegnante di inglese e il tuo insegnante di educazione fisica si sposano”, in un post rilanciato anche dal giocatore dei Kansas City Chiefs. Il post è accompagnato da foto della coppia sorridente tra i fiori, in cui Swift mostra l’enorme anello di fidanzamento.

La relazione tra la superstar del pop e la stella del football americano era iniziata a luglio 2023, ma resa pubblica solo qualche mese dopo, quando furono avvistati mentre passeggiavano mano nella mano a New York City.

La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, attirando persino l’attenzione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che, pur avendo criticato in passato la cantante per il suo sostegno a Kamala Harris, ha augurato “tanta fortuna” alla coppia, definendo Kelce “un bravo ragazzo” e Swift “una persona fantastica”.

Parallelamente alla vita privata, Taylor Swift si prepara al lancio del suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl, atteso il 3 ottobre. Tra i brani anche un duetto con Sabrina Carpenter, volto emergente della musica pop internazionale, destinato a conquistare nuovamente i fan della cantante, i cosiddetti “Swifties”.