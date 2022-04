Tarassaco protagonista sulle tavole vicentine

Dal 29 aprile a fine maggio c’è un luogo speciale dove gli appassionati di una delle erbe più utilizzate in cucina, ovvero il tarassaco, possono scoprirlo in ogni sua declinazione gastronomica: è il territorio del comune di Lusiana Conco, che da anni dedica a questo prodotto una speciale rassegna gastronomica ed eventi a tema. E dopo le pause, causa Covid, del 2020 e 2021, torna ora l’appuntamento con la quindicesima edizione di “A tavola con il Tarassaco di Conco De.Co”, organizzato da Comune, Pro Conco e dai Ristoratori Confcommercio del territorio, grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Otto attività del paese e una di Asiago saranno impegnate a valorizzare, nelle loro preparazioni, la raccolta locale di questo prodotto, che cresce spontaneo nei prati della zona con la caratteristica di essere particolarmente tenero e delicato, con un sapore che dall’amarognolo sconfina anche verso il dolce.

Si inizia venerdì 29 aprile al Ristorante Milleluci di Rubbio di Conco, con una serata a tema. Il “testimone” della rassegna passerà poi, sabato 30 aprile, al Ristorante Campomezzavia di Asiago con un serata dedicata al tarassaco (si replica sabato 7 maggio). Sempre il 30 aprile (ma anche domenica 1 maggio), spritz&snack al tarassaco si potranno gustare al Bar Pasticceria Cortese di Conco, a partire dalle ore 17.00.

Le serate gastronomiche tornano venerdì 6 maggio alla Trattoria Locanda Pizzeria alla Rosa di Lusiana, per poi proseguire, sabato 7 maggio, alla Trattoria al Tornante di Conco e venerdì 13 maggio al Rubens Stube Fest Ristorante Pizzeria di Rubbio di Conco. In tutti questi locali, poi, ma anche al Ristorante Pizzeria da Maino di Conco, specialità a base di tarassaco si potranno trovare per tutto il periodo della rassegna.

Da segnare in agenda, infine, il giorno sabato 28 maggio, perché alla Macelleria da Renato Perin di Lusiana si potrà trovare lo Spiedo di quaglie al tarassaco, servito take away da gustare a casa. Anche qui, per tutto il periodo della rassegna, si troveranno anche altre preparazioni al tarassaco, così come alla Macelleria Conco di Eleonora Antolini.

E per chi, oltre a sedersi a tavola, vuole trasformare il proprio interesse per il Tarassaco di Conco in una coinvolgente esperienza, sabato 30 aprile ci sarà una

passeggiata tra i prati di tarassaco curata dall’Associazione Amici della Terra di Conco (prenotazione obbligatoria 0424 420058). Un evento, questo, che si unisce ad altri appuntamenti previsti durante la rassegna: martedì 10 maggio alle ore 20.30 la serata “Dal territorio… la cucina oltre la tradizione”, con lo chef Elvis Pilati (in sala L. Poli a Conco). Domenica 29 maggio il mercatino di primavera con prodotti tipici locali in piazza S. Marco a Conco; l’esposizione di quadri e illustrazioni dell’artista Erica Galeazzo “Un sentiero a colori” a Casa Sivocci in piazza San Marco a Conco (in replica domenica 5 giugno) e, sempre a Casa Sivocci, dalle ore 16.00, le letture ad alta voce con laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 11 anni (su prenotazione 0424 420058).

Maggiori informazioni sulla rassegna e sugli altri appuntamenti si possono trovare nel portale del turismo vicentino easyvi.it, gestito da Confcommercio Vicenza.