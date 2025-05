TAP, ambientalismo da salotto e ipocrisia nazionale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ricordate i No TAP?

Quelli che si incatenavano agli ulivi, che parlavano di “colonialismo energetico”, che evocavano lo spauracchio di “una bomba ecologica nel Salento”?

Quelli che per anni hanno messo i bastoni tra le ruote a un’opera strategica, vitale, e oggi… tacciono, o peggio, fingono che il problema non esista più.

Eppure senza il TAP – oggi che il gas russo è diventato un’arma di ricatto geopolitico – saremmo al freddo e al buio.

Altro che ulivi: sarebbero in ginocchio intere filiere produttive, famiglie e imprese. Ma naturalmente i paladini del “NO a tutto” non si scusano.

Non si fanno un esame di coscienza. No, loro cambiano argomento.

Perché l’ambientalismo ideologico italiano è fatto così: urla, blocca, agita bandiere, e poi sparisce quando si capisce che aveva torto.

Lo abbiamo visto col TAP, lo vediamo con le trivelle, con i rigassificatori, con i termovalorizzatori.

C’è sempre qualcuno che “si oppone in nome della gente”… salvo danneggiare quella stessa gente in nome del dogma.

Il TAP è entrato in funzione a fine 2020. Dal 2022 in poi – con la guerra in Ucraina – ha garantito il 10-15% del fabbisogno italiano di gas. Un successo.

Ed è paradossale che proprio quelle regioni che lo avevano osteggiato oggi ne traggano beneficio senza dire grazie. Neanche per sbaglio.

Il TAP non è solo un tubo nel sottosuolo.

È indipendenza energetica, è libertà geopolitica, è strategia industriale.

E chi oggi gode del gas che arriva da lì, senza mai averne voluto la realizzazione, dovrebbe almeno riconoscerlo.

La verità è semplice: senza infrastrutture energetiche moderne e sicure la transizione ecologica è solo retorica vuota.

Non si può passare dalle fonti fossili alle rinnovabili in un giorno, e chi finge di non capirlo o è in malafede o è in cerca di visibilità.

Dove sono ora i contestatori?

Dove sono ora che il Tribunale di Lecce ha assolto la società costruttrice perché non c’è stata alcuna devastazione del territorio, non si è inquinato nulla, e non si messo in pericolo nessuno.

Zitti.

Nessuna autocritica. Nessun “scusate, avevamo torto”.

Come sempre, chi dice NO a tutto sparisce quando la realtà smentisce l’ideologia.

Dunque sì, lunga vita al TAP. E magari un giorno qualcuno avrà l’onestà intellettuale di chiedere scusa.

Ma non ci conterei troppo: in Italia è più facile arrampicarsi su un albero a protestare… che ammettere di aver sbagliato.