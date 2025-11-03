Tamponamento tra tir in A4, traffico bloccato e casello di Verona Est chiuso

Mattinata difficile per gli automobilisti sull’autostrada A4 Brescia-Padova. Intorno alle 7.15, tra Verona Sud e il raccordo con la A22, un tamponamento tra mezzi pesanti ha provocato lunghe code in direzione Milano, fortunatamente senza feriti gravi.

Le operazioni di rimozione dei tir hanno paralizzato il traffico: si sono formate fino a 13 chilometri di coda e il casello di Verona Est è stato temporaneamente chiuso in entrata.

Disagi anche sulla viabilità cittadina, con rallentamenti lungo le tangenziali Est e Sud di Verona. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e gli ausiliari della A4.

Poco dopo, un secondo tamponamento in direzione Venezia, sempre all’altezza di Verona Sud, ha aggravato ulteriormente la situazione.