3 Novembre 2025 - 9.47
Tamponamento tra tir in A4, traffico bloccato e casello di Verona Est chiuso
Mattinata difficile per gli automobilisti sull’autostrada A4 Brescia-Padova. Intorno alle 7.15, tra Verona Sud e il raccordo con la A22, un tamponamento tra mezzi pesanti ha provocato lunghe code in direzione Milano, fortunatamente senza feriti gravi.
Le operazioni di rimozione dei tir hanno paralizzato il traffico: si sono formate fino a 13 chilometri di coda e il casello di Verona Est è stato temporaneamente chiuso in entrata.
Disagi anche sulla viabilità cittadina, con rallentamenti lungo le tangenziali Est e Sud di Verona. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e gli ausiliari della A4.
Poco dopo, un secondo tamponamento in direzione Venezia, sempre all’altezza di Verona Sud, ha aggravato ulteriormente la situazione.