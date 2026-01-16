Studentessa trovata morta a Teolo, disposta l’autopsia

Sarà eseguita martedì, nel laboratorio dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Padova, l’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni scomparsa dalla propria abitazione la sera dell’Epifania e ritrovata ieri pomeriggio a Teolo, nel Padovano, priva di vita.

L’esame autoptico è stato disposto dal sostituto procuratore Martina Varagnolo, titolare dell’indagine, e servirà a escludere in modo definitivo eventuali cause diverse dal suicidio e a stabilire con precisione l’epoca del decesso. Solo dopo gli accertamenti il corpo verrà restituito ai familiari per consentire l’organizzazione delle esequie.

Secondo quanto emerso finora dalle indagini, l’ipotesi di una morte violenta appare al momento altamente improbabile. Gli inquirenti ritengono che la giovane abbia compiuto un gesto volontario, pianificato in precedenza. La corda utilizzata sarebbe stata trovata nel suo zaino e in un piccolo diario sarebbero presenti scritti riconducibili alla decisione di togliersi la vita.

Subito dopo il ritrovamento del corpo, avvenuto il 15 gennaio, sul posto sono intervenuti il procuratore capo Angelantonio Racanelli, i magistrati titolari del fascicolo e i carabinieri. L’ultima immagine della ragazza risale alla notte dell’Epifania, quando è stata ripresa da una telecamera nella zona di Villa di Teolo. Per gli investigatori, il decesso sarebbe avvenuto poco dopo.

Nel corso dei giorni di ricerche erano state prese in considerazione diverse ipotesi, poi progressivamente escluse. Gli accertamenti condotti dall’Arma, dalla denuncia di scomparsa fino al ritrovamento, non avrebbero fatto emergere elementi riconducibili a minacce, violenze o situazioni di pericolo esterne.

L’autopsia rappresenterà l’ultimo passaggio investigativo per chiarire definitivamente le circostanze della morte e chiudere il quadro giudiziario di una vicenda che ha profondamente colpito la comunità.