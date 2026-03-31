Striscione contro la polizia all’università di Padova

Uno striscione e scritte contro la polizia con la sigla degli anarchici sono comparse oggi in zona Università di Padova del Portello. Sul posto è intervenuta la Digos della questura di Padova dopo una segnalazione giunta al 113. I poliziotti hanno trovato, appeso sopra la lavagna dell’aula studio, uno striscione con la scritta in rosso ‘Ieri partigiani, oggi terroristi sempre antifascisti’, mentre nei bagni sono comparse altre scritte contro la polizia siglate con la A degli anarchici. Gli agenti hanno fotografato le scritte, sequestrato gli striscioni e avviato le indagini per identificare gli autori. Nel frattempo è stata informata la procura euganea. ANSA VENETO