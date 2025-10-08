AMBIENTEATTUALITA'ECONOMIA
8 Ottobre 2025 - 16.02

Stop al nome “burger vegetali”: il Parlamento europeo vieta i termini della carne per i prodotti a base vegetale

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Strasburgo, 8 ottobre 2025 – Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che vieta l’uso di denominazioni tradizionalmente associate alla carne per indicare prodotti di origine vegetale. Con 532 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astensioni, l’Aula di Strasburgo ha dato il via libera alla modifica del regolamento sull’organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm), accogliendo una proposta della relatrice Céline Imart del Partito popolare europeo (Ppe).

Il provvedimento, che dovrà ora essere discusso con gli Stati membri prima di diventare legge, punta a impedire l’impiego di termini come burger veggie, salsiccia di tofu o scaloppina vegetale, riservando tali denominazioni esclusivamente ai prodotti contenenti carne.

«Questa decisione rappresenta una vittoria del buonsenso e degli agricoltori europei», ha commentato Elena Donazzan, eurodeputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Industria del Parlamento Ue. «Difendiamo la trasparenza verso i consumatori, le denominazioni DOP e IGP e il vero Made in Italy agroalimentare».

Donazzan ha inoltre sottolineato che il gruppo ECR ha sostenuto un testo «equilibrato», che rafforza il ruolo dei produttori e lascia libertà agli Stati membri di adattare le norme alle proprie esigenze nazionali.

Tra i punti evidenziati dall’europarlamentare figurano anche «le nuove regole sui contratti lungo la filiera e la priorità nei bandi pubblici per i prodotti europei, locali e stagionali».
«Difendere la nostra identità agroalimentare – ha concluso – significa tutelare chi lavora ogni giorno per offrire qualità autentica».

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Stop al nome “burger vegetali”: il Parlamento europeo vieta i termini della carne per i prodotti a base vegetale | TViWeb Stop al nome “burger vegetali”: il Parlamento europeo vieta i termini della carne per i prodotti a base vegetale | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy