Stelle, musica e desideri: la magia di San Lorenzo a Monte Berico (Vicenza)

Stelle, musica e desideri: la magia di San Lorenzo a Monte Berico

Umberto Baldo

Mardocchio e mardocchiati / San Giobbe aveva i bachi

Medicina medicina / un po’ di cacca di gallina

Un po’ di cane un po’ di gatto / domattina è tutto fatto

Singhiozzo singhiozzo / albero mozzo

Vite tagliata / vattene a casa

Pioggia pioggia / corri corri

Fammi andare via i porri

Questa filastrocca, cantata dalla piccola Cecilia nel momento più tragico de La notte di San Lorenzo (1982) dei Fratelli Taviani, mi è rimasta impressa come una lama dolceamara. Sullo sfondo, l’epilogo di una battaglia fra fascisti e partigiani-contadini, il grano dorato dell’estate 1944 macchiato di rosso, vite spezzate, dolore che nessun cuore può contenere.

Il film sembra una fiaba, ma è una fiaba che non concede sconti: la realtà preme, la morte si avvicina a ogni fotogramma. Eppure, il titolo evoca tutt’altro: la magia della notte di San Lorenzo, quando il cielo si riempie di scie luminose e noi ci concediamo di sperare.

Astronomicamente parlando, si tratta delle Perseidi: frammenti di comete antichissime che, entrando nell’atmosfera terrestre ad altissima velocità, bruciano prima di toccare il suolo, regalandoci le celebri “stelle cadenti”. Non solo il 10 agosto, ma per diversi giorni, quando la Terra attraversa lo sciame meteorico nella costellazione di Perseo.

Ma la tradizione lega quella data al martirio di San Lorenzo, arso vivo a Roma il 10 agosto del 258 d.C. Da allora, le scie luminose sono diventate le sue “lacrime” e la notte è rimasta legata all’idea di desiderio e memoria.

E proprio questa fusione di magia, astronomia e ricordo prende forma, anche quest’anno, a Vicenza. Domenica 10 agosto, dalle 21 fino alle 2 di notte, piazzale della Vittoria a Monte Berico si trasformerà in un grande palcoscenico a luci spente per la terza edizione di “Desidera. La notte di San Lorenzo”, iniziativa promossa dagli assessorati alla cultura, al turismo e all’attrattività della città, e alle politiche giovanili, con la collaborazione del Gruppo Astrofili Vicentini “G. Abetti” e del Museo d’arte sacra di Monte Berico.

L’atmosfera sarà unica: al pianoforte a coda, Aisha Ruggieri eseguirà brani di Sting, Nirvana, Duke Ellington, Doors, Red Hot Chili Peppers, Bill Evans, Miles Davis, Led Zeppelin, oltre a composizioni proprie. Nel frattempo, gli astrofili guideranno un vero viaggio tra le stelle: con l’aiuto di laser che indicano le costellazioni e due telescopi puntati verso il cielo, si potranno vedere da vicino la Luna e i dettagli dei suoi crateri, oltre a inseguire le Perseidi nel loro passaggio.

Per chi ama l’arte e la devozione, ci sarà anche l’iniziativa “Ave stella maris. I tesori della devozione mariana in una notte di stelle”: dalle 21 alle 23 saranno aperti la Basilica e il Museo d’arte sacra di Monte Berico, con visite guidate gratuite (ogni 30 minuti) su prenotazione.

Nota per la viabilità: piazzale della Vittoria sarà chiuso alle auto dalle 18 alle 2, ma sarà comunque possibile raggiungere il ristorante Ai Sette Santi.

Una notte così si vive alzando lo sguardo e lasciando che la musica, le stelle e i desideri facciano il resto. Ma — ricordiamolo, come vuole la tradizione — prima di esprimere il vostro sogno, dedicate un pensiero al dolore di San Lorenzo.

Buona notte di San Lorenzo a tutti.

Umberto Baldo