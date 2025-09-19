ATTUALITA'POLITICASTREET TG
STEFANI PRESIDENTE? IPOTESI CHE PIACE AL CENTRODESTRA, RUCCO: “OTTIMO, MA LA SCELTA SPETTA AL TAVOLO NAZIONALE DELLA COALIZIONE”

Nel centrodestra cresce l’ipotesi di Alberto Stefani come candidato alla presidenza della Regione alle prossime elezioni. Una prospettiva accolta con favore da Luca Zaia, che la definisce “una buona scelta”, e dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco, secondo cui Stefani sarebbe “un ottimo candidato”, pur ricordando che la decisione finale spetterà al tavolo nazionale della coalizione.

