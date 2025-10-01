“Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da mettermi”: lo spettacolo di Diego Parassole al MILE Museum di Arzignano

Giovedì 9 ottobre il nuovissimo MILE Museum, presso il Distretto Veneto della Pelle ad Arzignano, ospiterà un appuntamento che unisce cultura, comicità e riflessione. Protagonista sarà Diego Parassole, volto noto di Zelig, che porterà in scena il suo speech dal titolo “Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da mettermi”.

Con il suo stile ironico e coinvolgente, Parassole affronterà temi di grande attualità come cambiamenti climatici, inquinamento e sostenibilità, mescolando divulgazione scientifica e leggerezza. L’obiettivo è invitare il pubblico a riflettere sulle sfide ambientali attraverso l’ecologia quotidiana, con uno sguardo pratico e divertente.

Il programma prevede alle ore 17.00 il welcome coffee, a seguire, dalle 17.30 alle 19.00, l’incontro-spettacolo con l’artista.

I posti sono limitati: per partecipare è necessaria la registrazione entro mercoledì 8 ottobre alle ore 17, salvo esaurimento anticipato della capienza.

Un evento che porta nel cuore del distretto conciario non solo l’attenzione alla sostenibilità, ma anche il valore della divulgazione culturale attraverso il linguaggio dell’ironia.