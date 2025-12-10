Stadio Menti, la tribuna d’onore celebra Giulio Savoini a dieci anni dalla sua scomparsa

Vicenza rende omaggio a una delle sue leggende sportive: la tribuna d’onore dello stadio Romeo Menti sarà intitolata a Giulio Savoini, storico calciatore e allenatore del Lanerossi Vicenza, scomparso nel 2015. La decisione, approvata dalla Giunta comunale su proposta del consigliere Giacomo Bez, segna un riconoscimento ufficiale a dieci anni dalla morte dell’ex bandiera biancorossa.

«È un gesto doveroso e significativo – ha dichiarato Bez –. Savoini ha collezionato 317 presenze con la maglia del Lanerossi, distinguendosi per dedizione e attaccamento ai colori. Ha poi proseguito la sua carriera come allenatore, diventando un vero simbolo del calcio vicentino e italiano. Ora, con l’ultima conferma attesa dal Prefetto, potremo celebrare questa intitolazione insieme alla società, alla famiglia e ai tifosi, con la posa di una targa all’ingresso della tribuna d’onore».

L’intitolazione arriva dopo i recenti lavori di ampliamento della tribuna ed è stata approvata anche dalla commissione consultiva per la toponomastica. Savoini, oltre a giocare dal 1953 al 1966, è stato viceallenatore tra il 1977 e il 1979 e allenatore nelle stagioni 1981 e 1990, consolidando il suo ruolo nella storia del club biancorosso.