STADIO MENTI – La concessione scade il 30 giugno: pubblicato bando per nuovo affidamento

L’attuale concessione dello stadio comunale Romeo Menti è in scadenza il 30 giugno prossimo e non sarà rinnovabile. E’ necessario quindi procedere a un nuovo affidamento che avrà la forma della concessione di servizi secondo il codice dei contratti, che prevede procedure di selezione pubblica.

Per questa ragione il Comune ha pubblicato un avviso esplorativo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva gara per l’affidamento in concessione della gestione E’ previsto l’uso esclusivo dello stadio da parte della squadra cittadina maggiormente rappresentativa della città nel gioco del calcio.

La durata della concessione sarà di tre anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori due.

Il canone annuo è variabile in base al campionato a cui sarà iscritta la squadra che utilizzerà in via esclusiva lo stadio. In particolare, 60.000 euro più Iva in serie C/Lega Pro; 80.000 euro più Iva in serie B e 120.000 euro più Iva in serie A.

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici previsti dal codice dei contratti, in possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione, con capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie e organizzative, sufficienti a garantire la regolare ed efficace gestione dell’impianto. E’ inoltre richiesto di aver gestito, direttamente o in forma associata, almeno un impianto sportivo analogo (capienza almeno pari al Menti) per il periodo almeno di tre anni negli ultimi cinque e per almeno 12 mesi consecutivi.

La manifestazione di interesse deve essere presentata attraverso PEC all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it entro il 18 febbraio 2023.

Successivamente il Comune stilerà l’elenco dei partecipanti aventi i requisiti previsti e procederà a indire una procedura negoziata per l’affidamento della concessione.

Informazioni dettagliate sono pubblicate nell’avviso

Informazioni e contatti: Ufficio Sport del Comune di Vicenza, tel. 0444222152-57, email uffsport@comune.vicenza.it.