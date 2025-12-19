Sparito l’inverno, Natale con temperature miti e neve scarsa sulle montagne venete

VICENZA, 19 dicembre 2025 – Temperature decisamente superiori alla media stagionale e poca neve caratterizzano l’avvio delle vacanze natalizie sulle montagne del Veneto. La situazione più critica si registra sull’Altopiano di Asiago, mentre sulle Dolomiti il quadro è leggermente migliore, anche se il clima mite penalizza le località a quote più basse e le condizioni delle piste da sci.

Nella giornata di oggi tutti gli impianti di risalita dell’Altopiano vicentino sono rimasti chiusi. A partire da domani, con l’inizio ufficiale delle vacanze invernali, è prevista la riapertura delle stazioni in alta quota, in particolare al Verena di Roana e alle Melette di Gallio.

Alle ore 12, nel centro di Asiago, il termometro segnava 7 gradi, un valore anomalo per il periodo che rende inefficace anche l’innevamento artificiale, fermo da alcuni giorni in attesa di un deciso calo delle temperature. Nelle città venete si registrano valori compresi tra gli 11 e i 12 gradi, con punte di 10 gradi anche a Belluno.

Nel Bellunese lo zero termico si mantiene elevato, tra i 1.900 e i 2.400 metri. Sebbene le vette più alte restino sotto lo zero, destano attenzione i dati rilevati sulla Marmolada, dove si registrano circa -3 gradi, e soprattutto i +4 gradi misurati a Cortina d’Ampezzo nelle ore centrali della giornata.

Le speranze di operatori turistici e vacanzieri sono ora affidate alle previsioni dei prossimi giorni: tra lunedì e martedì è attesa una perturbazione che dovrebbe portare precipitazioni su tutto il Veneto. Le nevicate, tuttavia, sono previste solo in quota, sopra i 1.400 metri sull’Altopiano di Asiago e oltre i 1.000-1.110 metri sulle Dolomiti.