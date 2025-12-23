Spara contro ciclisti, denunciato un 25enne. Il motivo? Detesta le due ruote

Sarebbero stati futili motivi legati alla circolazione stradale, aggravati da una marcata avversione nei confronti dei ciclisti, a spingere un giovane automobilista a sparare contro un gruppo di sportivi in allenamento. È quanto hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese, che hanno individuato e denunciato il presunto responsabile dell’episodio avvenuto nei giorni scorsi a Peri, nel Veronese.

L’uomo, un 25enne residente nella zona, si trovava alla guida della propria auto lungo la strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero quando, durante una fase di sorpasso, avrebbe estratto una pistola scacciacani ed esploso due colpi a salve all’indirizzo di un gruppo di ciclisti del team S.C. Padovani.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, alla base del gesto vi sarebbero contrasti sulle manovre di guida, degenerati in una reazione violenta, alimentata – come emerso dalle indagini – da una ostilità dichiarata verso la categoria dei ciclisti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha suscitato forte allarme.

L’arma utilizzata, priva del tappo rosso obbligatorio, era stata occultata sotto la tappezzeria dell’abitacolo. Il giovane è stato denunciato per minaccia aggravata, porto di armi o oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose.

Le indagini dei carabinieri hanno consentito di risalire rapidamente all’automobilista, chiarendo le circostanze e le motivazioni del gesto, che si inserisce in un contesto di crescente tensione tra automobilisti e utenti deboli della strada.