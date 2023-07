Sovizzo, tre nuovi migranti in Comune: le parole del Sindaco

Martedì 10 luglio scorso, Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo, è stato avvertito telefonicamente dalla Prefettura di Vicenza che di lì a poche ore sarebbero stati indirizzati verso la Casa Comunale, alcuni migranti provenienti dal Centro di smistamento di Mestre. Tale arrivo sarebbe dovuto avvenire all’incirca per le ore 16.00 del giorno successivo, martedì 11 luglio 2023.

La richiesta della Prefettura è stata quella di provvedere ai fabbisogni dei migranti, fin dal momento del loro arrivo. All’ora indicata, tuttavia, non è stato riscontrato nessuno arrivo e nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta. La stessa mancanza si è peraltro verificata anche nei Comuni di Cornedo Vicentino, Gambellara, Castelgomberto ed Altavilla Vicentina.

A seguire, nella mattinata dell’11 luglio, ore 10.00, il Vicesindaco di Sovizzo, Paolo Centofante, ha riportato di aver notato casualmente tre giovani di colore seduti in una panchina davanti all’Ufficio Postale del Comune. I ragazzi hanno riportato di essere appena stati accompagnati in furgone nel suddetto luogo dopo essere stati scaricati da un soggetto non identificato. Hanno affermato altresì di essere originari del Mali, di poter parlare solo in francese, e che fosse stato loro ordinato di rimanere seduti in tale luogo poiché a breve un altro mezzo sarebbe giunto per portarli a diversa destinazione.

“È del tutto evidente come questa Amministrazione Comunale si trovi in gravi difficoltà nel trovare soluzioni intese ad approntare una minima ed accettabile sistemazione di tali persone” – ha dichiarato Garbin – “Tra l’altro la presenza di migranti catapultati precipitosamente sul territorio comunale in assenza di concordate misure per gestire adeguatamente tali persone, pone l’Amministrazione in condizioni di oggettiva impossibilità nel far fronte a questa emergenza; soprattutto volendo evitare ricadute negative in termini di ordine pubblico, sicurezza e vivibilità delle nostre comunità”.