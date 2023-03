SOVIZZO – Dopo due anni di stop torna l’evento ‘Il Podio’: premi a campioni e cittadini benemeriti

Dopo due anni di stop, è ripresa la premiazione ufficiale dei campioni sportivi e dei cittadini

benemeriti.

È tornata a Sovizzo, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia da Covid, la manifestazione “Il

Podio”, una serata dedicata alla premiazione di campioni sportivi e i cittadini benemeriti, organizzata

dall’Amministrazione Comunale di Sovizzo in collaborazione con l’Associazione Polisportiva

Sovizzo.

La serata, aperta con i saluti del consigliere con delega allo Sport e Associazioni, Paolo Frigo, ha

visto premiati dagli amministratori locali Mattia Caliman e Ata Raffaele Tumino, qualificati alla

finale nazionale dei giochi matematici 2021 che si sono tenuti all’Università Bocconi di Milano;

Greta Greco Lucchina, protagonista dei campionati italiani under 16 di tennis nel 2021 a Firenze,

vincitrice del titolo di doppio e arrivata seconda nel singolare; Tony Viero, campione italiano di mini

trial entry nell’ottobre 2022; Benedetta Saorin, prima assoluta nella specialità palla e cerchio nella

finale delle migliori dieci ginnaste italiane della categoria senior di ginnastica ritmica a luglio 2022;

Birra Leonardo, campione europeo 2021 di arti marziali; Adamo Nogara, premiato per il merito

sociale di aver soccorso una persona che si trovava in difficoltà lungo via Puccini a Sovizzo;

l’associazione Nuovo Circolo Ricreativo Taberlunese, che nel 2022 ha iniziato l’attività del gioco

inclusivo delle bocce per persone con disabilità; Erika Maran, presidente del Vicenza Calcio

Femminile; Franco Picco, pilota motociclistico italiano che vanta ventinove partecipazioni al Rally

Dakar e due vittorie al Rally dei Faraoni, è stato premiato dal presidente FMI e nominato

ambasciatore del motociclismo nel mondo; Sira Miola, vicepresidente dell’Ente Italiano Sport

Inclusivi per aver contribuito alla nascita di questo ente; Omar e Mattia Rossetto, premiati per la loro

attività quarantennale nel Karate KSS Shotokan Shizentai; Valter Mattiello, Antonio Calearo e

Gianfranco Sinico, per l’aiuto e la consulenza nella preparazione dei sentieri 2.0 a Sovizzo.

“Il Covid ci ha tolto per troppo tempo la possibilità di stare assieme e di coltivare rapporti umani, di

conseguenza sono venuti meno anche i migliori esempi che una comunità possa restituire ai propri

cittadini – ha dichiarato il sindaco Paolo Garbin – Con questo evento abbiamo voluto riprendere una

tradizione radicata nel nostro territorio, quella della premiazione attraverso il riconoscimento del

merito dei campioni sportivi e dei cittadini benemeriti”.