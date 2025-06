Sostenibilità, presentate le tesi dei diplomati del Master in Diritto dell’Ambiente e del Territorio con le borse di studio di Acque del Chiampo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I diplomati che hanno ricevuto le borse di studio di Acque del Chiampo per il Master dell’Università Ca’ Foscari di Venezia in Diritto dell’Ambiente e del Territorio per l’anno accademico 2023/24 hanno presentato le loro tesi nella sala conferenze del gestore idrico ad Arzignano.

Acque del Chiampo ha infatti finanziato due borse di studio da 3.800 euro ciascuna, pari all’intero costo del Master, attraverso un bando a cui potevano partecipare candidati residenti nei 10 Comuni soci (Arzignano, Montecchio Maggiore, Lonigo, Chiampo, Brendola, Montorso Vicentino, Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro e Nogarole Vicentino).

Ad aggiudicarsi le borse di studio sono state Benedetta Loro che ha presentato la tesi “Ante e post delictum: prevenzione e riparazione del danno ambientale nel d.gls. 231/2001” e Francesca Lorenzi con la tesi: “Il verbale di campionamento e la prova nel procedimento penale”.

Hanno presentato le tesi anche altri due diplomati: Marco Crestani, direttore Area Reti di Acque del Chiampo, con il titolo: “Piano nazionale di riprese e resilienza per le risorse idrica. Il caso dell’efficientamento degli acquedotti dell’ATO Valle del Chiampo” e Tommaso Toffanin, che ad Acque del Chiampo ha svolto lo stage, con la tesi “Sostanze Per- e Polifluoroalchiliche (PFAS): caratterizzazione chimica e loro determinazione sperimentale con particolare riferimento alle acque potabili”.

“Questo Master è un’opportunità importante per i ragazzi per approfondire conoscenze specifiche e per creare connessioni con la realtà di Acque del Chiampo e le aziende del territorio – ha commentato la sindaca di Arzignano e presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, Alessia Bevilacqua, presente all’evento insieme al sindaco di San Pietro Mussolino Gabriele Tasso e all’assessore di Montorso, Stefano Nori -. Mi auguro che questa collaborazione possa proseguire per tanti altri anni in futuro”.

“Con Ca’ Foscari prosegue un rapporto ormai consolidato che sta aumentando le competenze di giovani professionisti che operano nel nostro territorio nel campo della sostenibilità – ha detto il direttore generale di Acque del Chiampo, Andrea Chiorboli -. Come Società Benefit, offrire opportunità di formazione per valorizzare i talenti del territorio è una nostro impegno costante; ci fa piacere che questa nostra attività, che abbiamo intensificato negli ultimi anni, sia stata riconosciuta a livello nazionale dal conferimento del premio Top Utility da parte di Althesys in collaborazione con Utilitalia ad Acque del Chiampo come migliore azienda di servizi pubblici in Italia proprio nella categoria della formazione”.

“Complimenti ai nostri talenti che hanno saputo affrontare e approfondire temi di grande interesse e attualità e ai docenti di Ca’ Foscari che li hanno seguiti con particolare dedizione ed efficacia” ha aggiunto il vice presidente Guglielmo Dal Ceredo.

“Questo Master arrivato alla 27ª edizione consente la compenetrazione tra una preparazione d’eccellenza e le realtà imprenditoriali – ha spiegato Cristina de Benetti, direttrice del Master in Diritto e Ambiente del Territorio -. Competenze ulteriori trovano poi terreno fertile implementate nella realtà d’eccellenza di Acque del Chiampo per consolidare una collaborazione di estrema importanza”. “Il miglior investimento dei talenti è in cultura e ricerca, è lì che nasce l’innovazione e l’economia diventa vincente. I talenti servono a vincere la concorrenza in una corsa per il miglioramento” ha commentato Marco Olivi, direttore del Master in Tutela e Gestione della Risorsa Idrica.

“Le borse di studio di Acque del Chiampo restano sul territorio – ha concluso Roberta Agnoletto, coordinatrice della didattica del Master -. È un percorso didattico non semplice, che unisce parte teorica e pratica; c’è sempre da studiare con nuove normative in continua evoluzione”.