“Sono impazziti”: un massiccio blackout a San Francisco che ha bloccato i robotaxi

San Francisco è rimasta a lungo immersa nel buio nella notte tra sabato e domenica, quando una vasta interruzione di corrente ha colpito gran parte della città californiana, che conta oltre 800mila abitanti. Il blackout, durato diverse ore, ha avuto effetti immediati e visibili anche sulla mobilità urbana, in particolare sui taxi a guida autonoma.

In un filmato diffuso online e rilanciato dai media si vede uno di questi veicoli fermarsi all’improvviso nel mezzo di un incrocio completamente al buio, con i semafori spenti. Poco dopo, dietro di lui, si bloccano altre quattro auto dello stesso modello. Scene simili si sono ripetute in vari punti della città: taxi bianchi senza conducente che si arrestano bruscamente, in alcuni casi con passeggeri ancora a bordo. «I taxi sono impazziti a San Francisco», esclama un passante nel video. «C’è qualcuno in macchina, è terribile», aggiunge un’altra voce.

Senza il funzionamento dei semafori, i robotaxi di questo marchio americano sembrano essersi disorientati, sorprendendo residenti e turisti. «Avevamo deciso di uscire a mangiare, ci siamo vestiti e siamo scesi in strada. È stato davvero pazzesco, non avevamo mai visto niente del genere», ha raccontato un testimone. Nel frattempo, un’azienda concorrente ha colto l’occasione per ironizzare sull’accaduto, pubblicando sui social un video per dimostrare che il proprio modello di taxi autonomo, a differenza di quelli coinvolti nel blackout, continuava a funzionare regolarmente.

Secondo quanto comunicato dalla principale compagnia elettrica locale, l’interruzione di corrente è stata causata da un incendio scoppiato in una sottostazione elettrica. L’elettricità è stata progressivamente ripristinata e, nella mattinata di domenica, la fornitura risultava tornata attiva in quasi tutta San Francisco.