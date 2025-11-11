Sold out al Teatro Olimpico per il Decennale di TEDxVicenza

Si è conclusa con il pienone al Teatro Olimpico la due giorni di Blooming Ideas, il

Vicenza, 10 novembre 2025

Si chiude con un successo di pubblico e il sold out al Teatro Olimpico BLOOMING IDEAS,

il main event di TEDxVicenza che ha celebrato il suo decimo anniversario questo weekend

con un evento speciale su due giornate, l’8 e 9 novembre 2025, a conclusione di un anno di

iniziative ed eventi per la comunità vicentina.

Dopo il successo della giornata di Workshop Experience di sabato 8 novembre, ospitata

da H-FARM International School, che ha visto la partecipazione di 130 adulti e 140 bambini

e ragazzi con 21 workshop divisi in tre fasce orarie, è stata la volta della classica conferenza

in stile TED al Teatro Olimpico.Si è iniziato con una performance musicale dell’Orchestra del Teatro Olimpico che, in un’atmosfera raccolta, ha regalato al pubblico la pièce Quartetto op. 76 n. 4 “Aurora” di

Haydn con Rossella Castaman e Beatrice Rosato ai violini, Leila Cattani alla viola e

Francesco Bettin al violoncello. Un momento emozionante in uno dei più antichi teatri coperti

al mondo, considerato l’ultimo capolavoro di Andrea Palladio.

Dopo un saluto di Leonardo

Nicolai, Assessore alle politiche giovanili, alla digitalizzazione e all’innovazione, che ha

ringraziato TEDxVicenza per il lavoro profuso durante l’anno e l’intervento di Benedetta

Piva, Founder & Licensee TEDxVicenza, e Alberto Roman, Presidente TEDxVicenza, che

hanno illustrato il percorso dell’anno, sono iniziati i talk degli speaker.

Nella prima sessione, dalle 15 alle 17, il pubblico ha ascoltato Carola Salvi, neuroscienziata

e docente universitaria, che ha spiegato cosa accade nella nostra mente quando abbiamo

un insight, un lampo di genio; Marco Leona, Direttore della Ricerca Scientifica al

Metropolitan Museum of Art di New York, che ha insegnato a leggere e guardare l’arte con

occhi diversi; Barbara Chiavarino, esploratrice, ideatrice di giochi, formatrice e coach, che ha

raccontato come il gioco possa favorire trasformazioni autentiche; Ludovica Cacopardo,

Ricercatrice e docente universitaria di Ingegneria Biomedica, che ha parlato delle ultime

sorprendenti evidenze scientifiche sul comportamento delle cellule umane e le nuove

prospettive per la medicina rigenerativa; e Sami Al-Ajrami, giornalista e corrispondente

internazionale da Gaza ed Egitto, che ha portato la sua toccante esperienza a Gaza e

spiegato come restare umani anche all’interno di una crisi. Un coffee break e poi i talk sono ripresi alle 18 con la seconda sessione durante la quale si sono avvicendati Danilo Bertazzi, autore, attore e personaggio televisivo (è lui l’indimenticabile Tonio

Cartonio della Melevisione) che ha parlato delle fiabe e di quanto costituiscano uno spazio sicuro

in cui toccare anche temi importanti; Riccardo Campa, sociologo e filosofo, che ha esplorato le

sfide del transumanesimo offrendo un metodo per decidere con responsabilità; Theron Skees,

esperto di experience design e storytelling e Past VP Walt Disney Imagineering, che ha

accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso il potere delle esperienze capaci di

trasformarsi in memoria duratura; Giulia Panozzo, neuroscienziata e consulente di

marketing, che ha affrontato il tema Reale-Virtuale portando le ultime ricerche sul campo su

come la mente percepisce la realtà e ciò che è creato dall’AI. Ha concluso la giornata la

magia del Circo Patuf che ha incantato il pubblico con una poesia visiva e raccontato del

viaggio intrapreso per portare felicità in quei paesi dove i bambini hanno pochi mezzi, ma

grandi sorrisi. Uno speech performance che ha fatto ridere, sorridere e, soprattutto, riflettere.



Foto finale del team di TEDxVicenza sul palco e grandi applausi da parte del pubblico in un

evento che conclude un anno di iniziative offerte alla comunità vicentina anche grazie al

sostegno del Comune di Vicenza, al patrocinio della Regione del Veneto e all’appoggio di

un nutrito numero di aziende partner. Tra i visionari figurano Axera, Caratti e Poletto e

H-FARM International School. I partner pionieri sono Acqua Tecnica, CMP Fratelli

Campagnolo, Ceccato Automobili e Kriteria, mentre gli innovatori includono Acciaieria

Valbruna, Altromercato, Amploom, Converso, Dainese, Dal Maso, Deltacoils, Etifor, Franca

Grimaldi, Fondazione ZOÈ, GMA Consulting, La Triveneta Cavi, Leodari Pubblicità, Manager

a Tempo, Matteo Castagna Photographer, Nardini, Recoaro, Reti, Shellrent, Smartsuite,

Stefanplast, Volvero, Zamperla e Zeco. A supportare la comunicazione Radio Piterpan come

Media Partner, mentre Spray Records ha contribuito come Partner Tecnico.

Un ecosistema che ha reso possibile un’opportunità unica di ispirazione e crescita per

coltivare il cambiamento, nutrire la curiosità e far sbocciare nuove visioni anche domani