Smottamento alla Rocca di Monselice, la Regione Veneto interviene

Monselice, 26 marzo 2026 – Questa mattina, intorno alle 11, un modesto smottamento superficiale ha interessato il versante nord della Rocca di Monselice, affacciato su via Galileo Galilei. L’episodio è probabilmente legato alle intense piogge degli ultimi giorni, in particolare di ieri notte.

Il fenomeno ha coinvolto lo strato superficiale del terreno che ricopre le rocce vulcaniche del rilievo. Il materiale, saturato d’acqua, ha perso coesione e ha iniziato a scivolare lungo il pendio, favorito anche dalla forte pendenza della parete. Il volume di materiale coinvolto è comunque molto limitato, dell’ordine di pochi metri cubi.

Secondo l’assessore regionale all’Ambiente, Elisa Venturini, si è trattato di uno smottamento contenuto: “Il terreno si è caricato d’acqua ed è scivolato lungo il pendio, anche a causa della pendenza particolarmente accentuata della Rocca”.

Subito dopo la segnalazione, sono stati attivati controlli e monitoraggi dell’area. La Protezione Civile è intervenuta tempestivamente e i geologi della Regione del Veneto hanno effettuato verifiche sul posto.

“Grazie alla rapidità dell’intervento – spiega Venturini – abbiamo potuto accertare che non ci sono criticità per la sicurezza della strada sottostante o delle abitazioni. Continueremo comunque a monitorare la situazione nei prossimi giorni, anche con l’eventuale utilizzo di droni, per avere un quadro completo dello stato del versante”.

Durante lo smottamento, il movimento di piccoli sassi e materiali di modesta pezzatura ha prodotto rumori percepibili, che hanno allarmato alcuni residenti. L’attenzione della Regione si concentrerà in particolare su una piccola spaccatura individuata nella vegetazione subito sotto il mastio della Rocca.