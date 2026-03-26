CRONACAVENETO
26 Marzo 2026 - 18.19

Smottamento alla Rocca di Monselice, la Regione Veneto interviene

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Monselice, 26 marzo 2026 – Questa mattina, intorno alle 11, un modesto smottamento superficiale ha interessato il versante nord della Rocca di Monselice, affacciato su via Galileo Galilei. L’episodio è probabilmente legato alle intense piogge degli ultimi giorni, in particolare di ieri notte.

Il fenomeno ha coinvolto lo strato superficiale del terreno che ricopre le rocce vulcaniche del rilievo. Il materiale, saturato d’acqua, ha perso coesione e ha iniziato a scivolare lungo il pendio, favorito anche dalla forte pendenza della parete. Il volume di materiale coinvolto è comunque molto limitato, dell’ordine di pochi metri cubi.

Secondo l’assessore regionale all’Ambiente, Elisa Venturini, si è trattato di uno smottamento contenuto: “Il terreno si è caricato d’acqua ed è scivolato lungo il pendio, anche a causa della pendenza particolarmente accentuata della Rocca”.

Subito dopo la segnalazione, sono stati attivati controlli e monitoraggi dell’area. La Protezione Civile è intervenuta tempestivamente e i geologi della Regione del Veneto hanno effettuato verifiche sul posto.

“Grazie alla rapidità dell’intervento – spiega Venturini – abbiamo potuto accertare che non ci sono criticità per la sicurezza della strada sottostante o delle abitazioni. Continueremo comunque a monitorare la situazione nei prossimi giorni, anche con l’eventuale utilizzo di droni, per avere un quadro completo dello stato del versante”.

Durante lo smottamento, il movimento di piccoli sassi e materiali di modesta pezzatura ha prodotto rumori percepibili, che hanno allarmato alcuni residenti. L’attenzione della Regione si concentrerà in particolare su una piccola spaccatura individuata nella vegetazione subito sotto il mastio della Rocca.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Smottamento alla Rocca di Monselice, la Regione Veneto interviene | TViWeb Smottamento alla Rocca di Monselice, la Regione Veneto interviene | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy