Sinner oggi è più forte di Alcaraz e vincerà gli US Open alla faccia delle cornacchie

Non bisogna preoccuparsi se Jannik Sinner perde un torneo. Fa parte del percorso, della stagione, della fisiologia di uno sport logorante come il tennis. È impossibile vincere sempre, e soprattutto non serve: ciò che conta davvero è arrivare pronto quando il palcoscenico è quello più grande. Ecco perché il ranking, essere numero uno o numero due, ha un valore relativo. È un simbolo, certo, ma non definisce la forza reale di un giocatore. Oggi chi guarda il tennis con lucidità sa che Sinner esprime una continuità, una maturità tattica e tecnica che ne fanno il punto di riferimento assoluto. Alcaraz resta un campione straordinario, ma in questo momento l’italiano è più solido, più affidabile, più forte.

Il malore di Cincinnati non è altro che un episodio legato al caldo e all’umidità, le stesse condizioni che hanno messo in difficoltà altri campioni come Zverev. Non c’è nulla di preoccupante, se non la conferma di quanto il corpo venga messo alla prova in tornei estivi così estremi. E in fondo, proprio questa capacità di rialzarsi, di non farsi condizionare, racconta la stoffa del campione.

Sinner oggi ha tutte le carte in regola per vincere gli US Open. Sul cemento è semplicemente il più forte: il servizio è cresciuto, la risposta è un’arma devastante, la mobilità resta incredibile e la gestione mentale è ormai quella di un veterano. Solo chi non ha mai preso in mano una racchetta non comprende fino in fondo quanto di miracoloso stia facendo, con quale naturalezza renda semplici colpi e situazioni che per chiunque altro sarebbero impossibili.

Perdere una partita non cambia la sostanza: Sinner è già l’uomo da battere e a New York, con il suo tennis dirompente, può scrivere un’altra pagina di storia.