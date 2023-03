Si tuffa da un tetto in un canale di Venezia, Brugnaro: “Bisogna dargli certificato di stupidità” (VIDEO)

“A questi “soggetti” bisognerebbe dare un CERTIFICATO di STUPIDITÀ Stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social. BISOGNA DARE piu poteri reali ai Sindaci contro i vandali “. A dichiararlo è il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro (vedi video sotto con intervista fatta dal TG3 Regionale), dopo l’ennesimo episodio di turismo selvaggio a Venezia.

Un giovane si è tuffato infatti dal tetto di un palazzo in Campo San Pantalon, da diversi metri d’altezza. Questo nonostante i tentativi di farlo desistere. Una bravata che potrebbe costargli caro. Si cerca infatti di identificarlo, come pure l’amico idiota che ha ripreso la scena per pubblicarla. (sotto il video pubblicato dal sindaco Brugnaro)