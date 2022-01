Si presenta a sporgere denuncia, ma è ricercato: arrestato 28enne

Lo scorso venerdì, il 25enne Abel David Mercado Santos, di Bassano del Grappa, è stato arrestato per dei reati gravi quali furto, estorsione e rapina, commessi a cavallo tra il 2012 e il 2013. Singolare il modo in cui il giovane è stato scoperto: venerdì infatti, Mercado Santos si era presentato alla Stazione dei Carabinieri di Bassano del Grappa per formalizzare una denuncia. Controllata la sua identità è uscito il provvedimento del Tribunale di Vicenza che lo condanna a 3 anni, 7 mesi e 4 giorni.