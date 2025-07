Si finge carabiniere per truffare un’anziana: denunciato a Cornedo un uomo già noto alle forze dell’ordine

Nel primo pomeriggio di martedì 22 luglio 2025, i Carabinieri della Stazione di Valdagno e del Nucleo Operativo della Compagnia di Valdagno sono intervenuti a Cornedo Vicentino a seguito di una segnalazione per un tentativo di truffa messo in atto da un sedicente carabiniere. Le indagini avviate immediatamente hanno portato all’identificazione e alla denuncia di un soggetto già conosciuto alle forze di polizia.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima, un’anziana residente in zona, era stata contattata telefonicamente in tarda mattinata da un uomo che, spacciandosi per carabiniere, le aveva comunicato il presunto coinvolgimento del figlio in un grave incidente stradale. Per evitare conseguenze penali, le era stato chiesto di consegnare denaro contante e gioielli, che sarebbero stati ritirati direttamente a casa.

Fortunatamente, un parente della donna, insospettito dalla telefonata e riuscito a contattarla, è intervenuto prontamente raggiungendola. Grazie alla tempestiva segnalazione, i Carabinieri sono riusciti a bloccare il truffatore mentre si trovava sulla pubblica via, a poca distanza dall’abitazione della vittima.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso anche di oggetti atti ad offendere. È stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per tentata truffa e detenzione illecita di strumenti potenzialmente pericolosi.