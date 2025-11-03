Shutdown negli Stati Uniti, aeroporti nel caos e milioni di cittadini senza assistenza

Negli Stati Uniti la chiusura del governo federale, entrata nella sua sesta settimana, sta paralizzando il Paese. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha avvertito che la carenza di controllori di volo sta provocando ritardi, cancellazioni e chiusure di aeroporti in tutto il territorio nazionale.

Domenica pomeriggio, all’aeroporto di Newark Liberty, nel New Jersey, atterravano appena 20 voli all’ora, con ritardi medi di due ore e punte di oltre tre. Gravi disagi anche a Boston, Las Vegas, Los Angeles e San Francisco, dove alcuni scali sono stati temporaneamente chiusi. Secondo la Federal Aviation Administration, quasi metà dei centri di controllo del traffico aereo è ormai in carenza di personale, con 13.000 controllori costretti a lavorare senza stipendio.

Le ripercussioni non si limitano ai trasporti: con lo stallo politico a Washington, i fondi per l’assistenza alimentare del programma federale SNAP sono terminati il 1° novembre, lasciando senza sostegno 42 milioni di americani.

Il vicepresidente J.D. Vance ha convocato una riunione d’emergenza alla Casa Bianca, ma le trattative tra repubblicani e democratici restano ferme. “Se il governo non riaprirà presto, guarderemo a questi giorni come ai tempi migliori”, ha avvertito Duffy.