ATTUALITA'CRONACAITALIA e MONDO
3 Novembre 2025 - 11.41

Shutdown negli Stati Uniti, aeroporti nel caos e milioni di cittadini senza assistenza

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Negli Stati Uniti la chiusura del governo federale, entrata nella sua sesta settimana, sta paralizzando il Paese. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha avvertito che la carenza di controllori di volo sta provocando ritardi, cancellazioni e chiusure di aeroporti in tutto il territorio nazionale.

Domenica pomeriggio, all’aeroporto di Newark Liberty, nel New Jersey, atterravano appena 20 voli all’ora, con ritardi medi di due ore e punte di oltre tre. Gravi disagi anche a Boston, Las Vegas, Los Angeles e San Francisco, dove alcuni scali sono stati temporaneamente chiusi. Secondo la Federal Aviation Administration, quasi metà dei centri di controllo del traffico aereo è ormai in carenza di personale, con 13.000 controllori costretti a lavorare senza stipendio.

Le ripercussioni non si limitano ai trasporti: con lo stallo politico a Washington, i fondi per l’assistenza alimentare del programma federale SNAP sono terminati il 1° novembre, lasciando senza sostegno 42 milioni di americani.

Il vicepresidente J.D. Vance ha convocato una riunione d’emergenza alla Casa Bianca, ma le trattative tra repubblicani e democratici restano ferme. “Se il governo non riaprirà presto, guarderemo a questi giorni come ai tempi migliori”, ha avvertito Duffy.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Shutdown negli Stati Uniti, aeroporti nel caos e milioni di cittadini senza assistenza | TViWeb Shutdown negli Stati Uniti, aeroporti nel caos e milioni di cittadini senza assistenza | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy