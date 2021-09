Sgominata banda di hacker: tra le vittime nove vicentini

Il Giornale di Vicenza riporta dell’operazione condotta dalla polizia postale in collaborazione con i colleghi spagnoli. 18 persone sono state arrestate e un altro centinaio denunciate: una gang di hacker che nell’ultimo anno avrebbe raccolto almeno 10 milioni di euro, sottraendoli a varie vittime, tra cui 9 vicentini.

Specializzati in frodi online e cyber-riciclaggio, in partenza dalle Canarie, gli indagati sono stati scoperti mediante l’operazione “Fontana-Almabahia”. Il gruppo viveva soprattutto a Tenerife ed era composto prevalentemente da italiani. La banda si era specializzata in phishing e vhishing nelle tecniche di ingegneria sociale: si era riuscita ad impossessare dei codici per l’home banking di vittime da tutta Europa, disponendo quindi di bonifici bancari per migliaia di euro, spostati in conti correnti spagnoli intestati a riciclatori. I soldi venivano quindi riciclati attraverso l’acquisto di criptovaluta o reinvestite in altre attività criminale del genere più svariato, dalla prostituzione al traffico di droga.

16 italiani sono stati quindi arrestati per: truffa, frode informatica, ricettazione, traffico di stupefacenti e rapina; 118 conti correnti sono stati sequestrati per riciclaggio.

Tra le vittime, nove vicentini, residenti in città ma anche a Schio, Montegalda, Marostica, Sandrigo, Carrè e Cornedo, avevano perso generalmente qualche migliaio di euro. Uno di loro, titolare di un’attività, si era visto sottrarre 140 mila euro.