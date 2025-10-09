Settembre 2025 è stato il terzo più caldo mai registrato sulla Terra: temperature record anche in Europa e ai poli

Il 2025 conferma la tendenza al riscaldamento globale con un nuovo dato allarmante: secondo l’Osservatorio europeo Copernicus, settembre è stato il terzo più caldo mai registrato sul pianeta. Le temperature sono rimaste eccezionalmente elevate, in particolare vicino ai poli e nell’Europa orientale, in linea con quanto osservato nei mesi di luglio e agosto.

La temperatura media globale del mese è stata di 16,11 °C, pari a 1,47 °C in più rispetto al periodo preindustriale (1850-1900), quando l’impatto delle attività umane sul clima era ancora trascurabile. In Europa la media di settembre ha raggiunto 15,95 °C, ossia 1,23 °C sopra la media 1991-2020, classificandosi come il quinto settembre più caldo mai registrato nel continente.

Rispetto ai record precedenti, settembre 2025 è stato solo 0,27 °C più fresco del settembre 2023, il più caldo in assoluto, e 0,07 °C in meno rispetto a quello del 2024. Su scala annuale, la temperatura media globale degli ultimi dodici mesi (da ottobre 2024 a settembre 2025) è risultata 0,63 °C superiore alla media del trentennio 1991-2020 e 1,51 °C sopra i livelli preindustriali.

“Il quadro rimane lo stesso, con valori costantemente elevati su terra e mare, segno della continua influenza dei gas serra accumulati nell’atmosfera”, ha spiegato Samantha Burgess, vice direttrice del servizio climatico di Copernicus.

Le aree più colpite dalle temperature anomale sono state l’Europa nord-orientale, dai Paesi baltici ai Balcani, il Canada, parte della Groenlandia, la Siberia nord-occidentale e ampie zone dell’Antartide.

Un altro indicatore preoccupante riguarda la temperatura della superficie marina, che ha raggiunto una media di 20,72 °C, la terza più alta mai registrata per un mese di settembre. Valori particolarmente elevati sono stati osservati nel Pacifico settentrionale, nel Mar di Norvegia, nel Mar di Kara e nel Mediterraneo, soprattutto nelle aree occidentali e centrali del bacino.

Sul fronte delle precipitazioni, Copernicus segnala piogge abbondanti in molte zone d’Europa — dalla Scandinavia all’Italia, fino alla Croazia, alla Spagna e alla costa orientale del Mar Nero — mentre Nord e Sud America, parte della Russia asiatica e il subcontinente indiano hanno vissuto un mese insolitamente secco.

Il programma scientifico dell’Unione Europea, che monitora l’evoluzione climatica globale attraverso misurazioni satellitari, dati meteorologici e modelli di simulazione, sottolinea che le rilevazioni degli ultimi 85 anni confermano un trend di riscaldamento costante e senza precedenti nella storia moderna del pianeta.