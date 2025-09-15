Servizio Civile Ambientale 2025: quattro posti disponibili per giovani volontari

È stato pubblicato il nuovo bando per la selezione di operatori volontari del Servizio Civile Universale, per programmi di Servizio civile ambientale.Per l’anno 2025 il Comune di Vicenza partecipa con il progetto “Dall’educazione ambientale allo sviluppo sostenibile”, realizzato in collaborazione con Arci Servizio Civile Vicenza Aps e Legambiente Padova Onlus.«Con il Servizio Civile Universale Ambientale vogliamo dare ai giovani la possibilità di vivere un’esperienza concreta e formativa, che li renda protagonisti della transizione ecologica – ha spiegato Giovanni Selmo, assessore all’istruzione e al servizio civile -. È un’occasione unica di crescita, che permette di contribuire alla tutela dell’ambiente, alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla diffusione di una cultura davvero sostenibile».Il progetto è relativo all’area dell’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport.«Con i volontari che affiancheranno i dipendenti del Settore ambiente e patrimonio contiamo di avviare anche quest’anno una proficua e reciproca collaborazione: per i giovani volontari sarà infatti un’occasione per acquisire nuove competenze e anche per farsi parte attiva, portando nuove idee e proposte, nella realizzazione dei progetti ambientali del Comune – sottolinea l’assessore all’ambiente e al patrimonio Sara Baldinato -. Saranno coinvolti, ad esempio, nell’organizzazione delle domeniche ecologiche, nella gestione del conferimento dei rifiuti nelle sedi comunali e nella promozione e messa a sistema delle attività di educazione ambientale promosse da realtà che hanno sede nel Comune di Vicenza».Sono disponibili quattro posti per giovani volontari: due posti presso il Settore Ambiente e Patrimonio del Comune di Vicenza (Codice sede: 138419), e due posti presso Porto Burci – Arci Servizio Civile Vicenza Aps.Possono presentare domanda i giovani che hanno compiuto 18 anni e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.I volontari selezionati saranno impegnati per 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali (o 1.145 ore annue), articolato su 5 o 6 giorni a settimana. È previsto un rimborso mensile di € 519,47 erogato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.Per candidarsi, occorre presentare domanda esclusivamente online tramite Identità digitale Spid, accedendo alla piattaforma Dol da pc, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.La scadenza per l’invio delle candidature è fissata alle ore 14 del 15 ottobre 2025.Informazioni utili sul bando sono disponibili sui siti:https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Servizio-civile-ambientale2www.scelgoilserviziocivile.gov.itwww.politichegiovanili.gov.itwww.trovailtuoposto.itIn alternativa è possibile contattare l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Vicenza alla mail serviziocivile@comune.vicenza.it o al telefono 0444 222102.