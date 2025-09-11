Sentenza storica in Veneto: banca condannata a risarcire un risparmiatore per i diamanti da investimento

Una nuova e significativa vittoria per i risparmiatori coinvolti nel caso dei diamanti da investimento arriva dal Veneto. Il Tribunale di Verona, con una sentenza pubblicata il 7 febbraio 2025, ha condannato un istituto di credito a risarcire un cliente, assistito dall’Avvocato Federica Carpi. La decisione ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, che sosteneva che il diritto al risarcimento fosse decaduto a causa del tempo trascorso dall’acquisto delle pietre preziose. Lo comunica Adiconsum Verona in una nota stampa.

Il caso ha inizio nel lontano 2006, quando il risparmiatore, convinto dai consulenti della banca, investì circa 25.000 euro in diamanti, presentati come un’alternativa sicura e redditizia. Per anni, il cliente fu dissuaso dal vendere i diamanti con la promessa di rendimenti costanti ed elevati. La verità emerse solo in seguito: il valore reale delle pietre era drasticamente inferiore al prezzo pagato.

In tribunale, la banca aveva tentato di disconoscere la propria responsabilità, affermando di non avere gli strumenti per valutare la validità dell’investimento. Una tesi respinta dal Giudice, che ha riconosciuto la responsabilità dell’istituto, condannandolo a risarcire la differenza tra il prezzo di acquisto e l’effettivo valore delle pietre.

Un aspetto cruciale della sentenza è il rigetto dell’eccezione di prescrizione. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che il danno non era oggettivamente percepibile prima del 20 settembre 2017. Questa è la data in cui il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso pubbliche le pratiche commerciali scorrette legate alla vendita dei diamanti da investimento.

“Si tratta di una sentenza importante,” ha commentato l’Avvocato Caucchioli, consulente di Adiconsum Verona, “perché conferma che i risparmiatori possono far valere i propri diritti anche a distanza di anni, una volta che la reale entità del danno diventa chiara.”

Questa decisione del Tribunale di Verona si inserisce nel contesto più ampio delle numerose azioni legali avviate in tutta Italia per tutelare i cittadini, a seguito di una delle più gravi vicende di “risparmio tradito” degli ultimi anni.