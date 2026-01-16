Sempre più lupi sui Colli Euganei: cresce l’allerta, il Parco invita alla prudenza

Nei Colli Euganei aumenta la presenza del lupo. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni e gli indici di monitoraggio che fanno ritenere plausibile una frequentazione più costante del territorio da parte del Canis lupus, con la possibilità che alcuni esemplari si siano stabilizzati nell’area.

A confermarlo è il Parco Regionale dei Colli Euganei, che ricorda come il lupo sia una specie protetta dalla normativa nazionale e internazionale e che la sua comparsa rientri nei normali processi di espansione naturale già osservati in molte zone d’Italia.

«La presenza del lupo sui nostri Colli va interpretata come un arricchimento della biodiversità – spiega il presidente del Parco, Alessandro Frizzarin –. È però necessario proseguire con il monitoraggio per capire se gli esemplari resteranno stabilmente o siano solo di passaggio. Allo stesso tempo è fondamentale adottare precauzioni per proteggere animali domestici e da allevamento, soprattutto nelle ore serali e notturne».

L’Ente Parco sta portando avanti le attività di osservazione in collaborazione con i soggetti competenti, con l’obiettivo di comprendere l’evoluzione della presenza del lupo sul territorio euganeo. Parallelamente viene rivolto un invito alla prudenza a cittadini e allevatori.

In particolare si raccomanda di non lasciare animali domestici liberi di vagare fuori dalle proprietà, di custodire adeguatamente gli animali da allevamento durante la notte in strutture chiuse o protette e di dotare le aree più esposte di recinzioni o sistemi di protezione idonei.

Secondo il Parco, l’adozione di misure di prevenzione semplici ma efficaci può ridurre in modo significativo il rischio di predazioni e favorire una convivenza responsabile con una specie di alto valore naturalistico. Il monitoraggio proseguirà anche nei prossimi mesi e la popolazione sarà costantemente aggiornata sugli sviluppi.