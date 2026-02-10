SE.FA.MO. inaugura la nuova sede a Torri di Quartesolo: appuntamento il 21 febbraio

Il Laboratorio Analisi SE.FA.MO. annuncia l’inaugurazione della sua nuova sede, che si terrà sabato 21 febbraio alle ore 11.00, in Via Savona 102 a Torri di Quartesolo, con il tradizionale taglio del nastro.

La nuova struttura, di oltre 2.000 mq, è stata progettata per garantire standard sempre più elevati di qualità ed efficienza, con macchinari rinnovati e tecnologie all’avanguardia. SE.FA.MO., attivo dal 1971 al servizio dei cittadini di Vicenza e del territorio, opera da oltre 50 anni nel sistema sanitario locale, supportando prevenzione, diagnosi e percorsi di cura in collaborazione con medici e strutture sanitarie.

All’interno della sede è presente anche la società Butterfly, nata dall’esperienza di SE.FA.MO., che gestisce punti prelievo capillari nel Nord-Est Italia. Oggi Butterfly conta circa 120 sedi tra Veneto e regioni limitrofe ed è in continua espansione per offrire un servizio sanitario sempre più vicino al paziente.

«Questo investimento rappresenta un motivo di grande orgoglio e un impegno concreto verso il futuro della sanità territoriale. Affidabilità, rigore scientifico e centralità del paziente restano i valori guida del nostro operato», dichiarano i vertici di SE.FA.MO.

All’inaugurazione prenderanno parte rappresentanti delle Istituzioni, autorità locali, operatori sanitari e professionisti del settore, e sarà un’occasione per presentare i nuovi spazi e le dotazioni tecnologiche della struttura.