Tamponamento stamane poco prima delle 10 tra 3 auto lungo la Strada del Melaro, in direzione Vicenza, all’altezza dell’incrocio a raso con via Selva Bassa. Rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto la polizia locale: non ci sono indicazioni di feriti gravi, ma il traffico è bloccato, in una strada già interessata da enormi flussi di traffico.