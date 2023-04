Scontro mortale sulla Nuova Gasparona: muore automobilista

Grave incidente domenica sera sulla Nuova Gasparona fra Pianezze e Marostica. Violento impatto fra due automobili. Nello scontro ha perso la vita un automobilista 64enne che a bordo del suo mezzo era diretto verso Marostica. Inutili i soccorsi del Suem 118, per l’uomo, residente a Marostica, non vi è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso

La nota dei vigili del fuoco e le foto

Alle 23:10, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la nuova Gasparona angolo via De Gasperi a Pianezze per il tamponamento di un’auto da parte di un furgone: deceduto l’automobilista. I vigili del fuoco accorsi da Bassano, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’uomo alla guida della Citroen C2 nonostante i soccorsi era già stato dichiarato morto dal medico del Suem. Illesa la coppia che viaggiava a bordo del furgone. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.