Scontro auto-furgone, ferita 1 donna (FOTO)

A Sandrigo stamattina intorno alle ore 11:20 un uomo 59enne da Vicenza, alla guida di autofurgone Mercedes, stava percorrendo via Sesso con direzione via Chizzalunga. Giunto all’altezza dell’incrocio con via Chizzalunga, per cause in corso di accertamento, si è socntrato con la Fiat 500 condotta da una donna 45enne di Breganze, che stava percorrendo via Chizzalunga con direzione Breganze. La donna è stata soccorsa da ambulanza 118 e trasportata in codice giallo all’Ospedale di Vicenza. Rilievi e regolazione traffico a cura dei distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto della Polizia Locale Nordest Vicentino.