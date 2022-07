Sconti per studenti nell’estate di Vicenza con la Vi-University Card

L’estate a Vicenza è ricca di eventi organizzati dal Comune di Vicenza e dalle numerose associazioni culturali che offrono sconti speciali agli studenti universitari in possesso della Vi-University card. La card gratuita, nominativa, con validità di un anno dalla data diemissione e possibilità di rinnovo annuale, può essere richiesta dagli studenti del polo universitario di Vicenza e dagli studenti residenti in città e provincia e iscritti in altre sedi universitarie, italiane o straniere.

Con la card questo fine settimana, dal 15 al 17 luglio, sarà possibile l’ingresso ridotto al festival Relazionésimo 2030 (15 euro anziché 20) che si svolge nella sede della Fiera di Vicenza. Inoltre fino 31 luglio gli ingressi agli spettacoli del Vicenza Summer Festival, a cura dell’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, al Giardino del Teatro Olimpico e al Giardino del Tempio di Santa Corona, saranno ridotti a 7 (anziché 12 euro). La riduzione viene applicata anche per la rassegna Terrestri d’estate (7 euro anziché 12 euro) organizzata da Piccionaia e per i Notturni a San Lorenzo con l’Orchestra del Teatro Olimpico (7 euro anziché 10 euro).

Alla Vi-University card aderisce anche il Cinema Odeon che promuove la rassegna estiva Cinema sotto le Stelle ai Chiostri di Santa Corona (5,50 anziché 6,50 euro). La riduzione (5 euro) viene applicata anche durante la stagione invernale nella sede del Cinema Odeon, all’ex-chiesa di San Faustino in corso Palladio.

Il Teatro Comunale di Vicenza ha previsto un biglietto ridotto a 7 euro per gli spettacoli della stagione artistica 2022/23 che fanno parte dei programmi di prosa, danza, luoghi del contemporaneo-danza, prosa nella sala del Ridotto. Inoltre aderiscono anche la Società del Quartetto e l’Orchestra del Teatro Olimpico con la stagione concertistica e sinfonica (ridotto a 7 euro). La riduzione a 7 euro verrà applicata anche per il Ciclo degli Spettacoli classici in programma dal 18 settembre al 16 ottobre al Teatro Olimpico.

La card consente l’ingresso, una sola volta, nei siti del circuito museale cittadino: Teatro Olimpico, Basilica Palladiana, Museo civico di Palazzo Chiericati, Gallerie di Palazzo Thiene, Museo naturalistico archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Chiesa di Santa Corona, alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum e Museo Diocesano e Museo del Gioiello.

Con la Vi-University card si può ottenere l’ingresso gratuitoanche al Torrione di Porta Castello gestito dalla Fondazione Coppola.

“La Vi-University card è stata pensata per promuovere la conoscenza del patrimonio artistico-culturale della città e per incentivare la partecipazione agli eventi da parte dei giovani studenti – ricorda l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Pertanto prima di tutto abbiamo voluto offrire un ingresso gratuito a ciascuna sede del circuito cittadino. Inoltre desideriamo che le associazioni culturali del territorio capiscano l’importanza di questo strumento per coinvolgere la fascia di pubblico degli studenti universitari, pertanto le invito ad aderire proponendo sconti per i tanti eventi in programma. Nei prossimi giorni c’è la possibilità di usufruire della card partecipando a Relazionésimo 2030, Vicenza Summer Festival, Terrestri d’Estate e i Notturni a San Lorenzo. Inoltre ha recentemente aderito anche il Torrione di Porta Castello”.

La card è realizzata in accordo tra l’assessorato alla cultura e l’assessorato all’istruzione – Politiche giovanili del Comune di Vicenza con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

Come richiedere la card

La Vi-University card si richiede online, attraverso la piattaforma Ticketlandia (sezione “Membership”), al link https://www.ticketlandia.com/m/membership/univi/university-card

Il ritiro della Vi- University card può essere effettuato a partire da 48 ore dopo la richiesta online, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 presso le segreterie studenti di viale Margherita.

Informazioni:https://www.univi.it/fondazione/vi-university-card-agevolazioni-per-studenti-universitari.html

Come aderire

Le associazioni che desiderano aderire possono rivolgersi all’Ufficio cultura, 0444222116, dsammarco@comune.vicenza.it.