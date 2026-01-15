Scomparsa di Annabella, spunta una testimone: “L’ho incontrata al buio a Teolo”

Emergono nuovi elementi nelle ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio. Una studentessa di 19 anni, Giulia, potrebbe essere l’ultima persona ad averla vista e avvicinata la sera della sparizione, lungo una strada di Teolo, sui Colli Euganei.

La giovane ha raccontato di aver notato una ragazza a piedi sul ciglio della carreggiata mentre stava salendo verso il centro del paese. Insospettita dalle condizioni della serata, ha deciso di fermarsi e chiederle se avesse bisogno di aiuto. «Le ho chiesto se la catena della bicicletta fosse caduta o se avesse necessità di un passaggio», ha riferito, spiegando di aver poi contattato uno dei numeri diffusi dalla famiglia e successivamente i Carabinieri, ai quali ha fornito la sua testimonianza.

Il racconto è dettagliato: era buio, faceva freddo e c’era anche un po’ di foschia. La studentessa procedeva lentamente quando, poco dopo il primo tornante della salita da Villa di Teolo, ha notato una sagoma femminile che camminava nella sua stessa direzione. La ragazza indossava uno zaino di dimensioni ridotte e spingeva una bicicletta viola, un particolare che le è rimasto particolarmente impresso.

Nel frattempo continuano senza sosta le operazioni di ricerca della 22enne. Anche il settimo giorno di attività si è concluso senza esito. Oltre 50 soccorritori, tra Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e volontari, sono impegnati con squadre a terra e mezzi specializzati nel perlustrare l’area dei Colli Euganei. Le ricerche proseguiranno anche nei prossimi giorni.