Schio, le rompe i denti e il sopracciglio: donna denuncia il compagno violento

A Schio, una donna ha sporto denuncia ai carabinieri contro il suo compagno, reo di averla picchiata in faccia causandole un taglio all’arcata sopraccigliare che avrebbe richiesto una prognosi di quindici giorni. I fatti sono accaduti a inizio novembre, ma la donna ha atteso un po’ per fare denuncia. A fare scalpore soprattutto, secondo la vittima, il fatto che nessuno le abbia prestato soccorso nonostante abbia ripetutamente invocato aiuto mentre scappava dal compagno. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

La donna, che ha subito percosse tali da frantumarle i denti, con svariati ematomi e un taglio alla fronte, la sera dell’aggressione era corsa in strada per cercare di farsi dare una mano, tra via Pasini e via Pasubio, ma nessuno le ha risposto al campanello. La donna era senza telefono perché il suo compagno violento gliel’aveva preso e la stava inseguendo. Ora la vittima, da oltre un mese, si trova in una casa rifugio. Il suo compagno sta per lasciare l’appartamento.

Questa è la terza volta che la donna sporge denuncia contro l’uomo, ma le prime due, dopo le minacce del compagno, le aveva ritirate.