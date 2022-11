SCHIO – Ladri in azione mentre la famiglia è fuori: rubata la cassaforte

Nella serata di giovedì, una famiglia di Schio, residente in via Pozza Maraschin, è stata vittima di un furto: la cassaforte di famiglia, murata nella parete della camera da letto, è stata asportata da dei ladri, che hanno approfittato del fatto che la famiglia fosse uscita per cena.

I fatti tra le 19.30 e le 21.30: padre, madre e figlio sono usciti di casa per mangiare insieme una bruschetta e in quel momento i malviventi hanno colpito, usando un martello demolitore per staccare la cassaforte dal muro e portarla via. Il bottino dentro la cassaforte è di oltre 5 mila euro, tra gioielli e ricordi. Tanto valore affettivo ma anche economico, senza contare i tanti danni subiti dalla casa.